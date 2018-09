O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Setembro de 2018 18:42 03. Setembro 2018 - 18:42

O general Scott Miller, que assumiu o comando das forças dos EUA e da OTAN no Afeganistão no domingo, disse que a morte do soldado americano em 3 de setembro de 2018 foi "uma perda trágica"

Um soldado americano foi morto e outro ferido em um "aparente ataque interno" cometido por recrutas locais nesta segunda-feira no leste do Afeganistão, anunciou a operação da Otan no país em comunicado.

A Otan, que não informou o local do ataque, evocou um "aparente ataque interno", o que implica que um ou vários soldados afegãos abriram fogo contra os instrutores americanos que formam e dirigem as forças governamentais.

"O sacrifício do nosso militar, que se ofereceu para uma missão no Afeganistão com o objetivo de proteger seu país, é uma perda trágica para todos que o conheciam", declarou o comandante das forças americanas e da operação Resolute Support, o general Scott Miller.

"Nosso dever é honrá-lo, cuidar de sua família e continuar nossa missão", acrescentou.

Este é o sexto americano em serviço no Afeganistão que morre neste ano e o segundo devido a um "ataque interno", após uma morte ocorrida em 7 de julho.

O soldado ferido está estável, de acordo com a declaração.

A Otan não divulgou a identidade do militar falecido, nem forneceu mais detalhes sobre onde ocorreu o incidente.

Atualmente, há cerca de 14 mil soldados americanos no Afeganistão, que formam a maior parte da missão da Otan, que apoia e treina forças locais.

As baixas americanas reduziram drasticamente desde a retirada das tropas de combate da Otan, lideradas pelos Estados Unidos, no final de 2014.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português