Este conteúdo foi publicado em 19 de Maio de 2018 13:15 19. Maio 2018 - 13:15

Três palestinos, feridos na segunda-feira por disparos de soldados israelenses em manifestações na fronteira da Faixa de Gaza com Israel, faleceram, informaram fontes médicas palestinas.

De acordo com um comunicado do Ministério da Saúde de Gaza, os falecidos são Mohammed Mazen Alyan, 20 amos, e Muin Abdel Hamid Al Saï, 58 anos, e Ahmed Samara, de 21 anos.

As mortes elevam a 62 o número de palestinos mortos por tiros de soldados israelenses na segunda-feira, quando dezenas de milhares de manifestantes protestaram contra a transferência da embaixada americana a Jerusalém.

Desde 30 de março, os palestinos protestam ao longo da fronteira para exigir o direito dos refugiados a retornar para as casas das quais fugiram ou foram expulsos em 1948 com a criação do Estado de Israel. A ONU respaldou o direito de retorno dos refugiados palestinos em uma resolução de 1948, mas o texto nunca foi aplicado.

No total, 119 palestinos foram mortos por tiros de soldados israelenses na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Estado hebreu desde o fim de março, segundo as autoridades de Gaza.

Israel afirma que fez todo o possível para limitar as baixas civis e utilizar munição real apenas como último recurso. Acusa o movimento islamita Hamas de utilizar as manifestações para tentar atacar Israel.

