16 de Setembro de 2018

A atriz japonesa Kirin Kiki no Festival de Cannes, em 14 de maio de 2018

Ícone do cinema japonês, a atriz Kirin Kiki, conhecida no exterior pelos filmes de seu compatriota Kirokazu Kore-eda, faleceu no sábado (15) em decorrência de um câncer, informou neste domingo (16) a imprensa japonesa.

Kirin Kiki, de 75 anos, cujo nome verdadeiro era Keiko Uchida, costumava interpretar papéis de avó malvada diante das câmeras de Kore-eda, vencedor este ano da Palma de Ouro em Cannes com "Manbiki Kazoku". Nesta história comovente que analisa os elos que são estabelecidos entre pessoas que compartilham um mesmo teto, Kirin Kiki é uma das protagonistas.

A atriz também apareceu em outras obras de Kore-eda, como "The Third Murder" (2017) e "Depois da Tempestade" (2016).

Os japoneses admiravam esta atriz tanto nos cinemas como em séries de televisão ou na publicidade. Kirin Kiki foi várias vezes premiada no Japão.

Nos últimos tempos, ela apareceu em programas de televisão falando sobre seu câncer de mama, uma doença que tornou pública em 2013, mas da qual foi diagnosticada nove anos antes.

Kirin Kiki também encantou a imprensa ao optar por viver sob um teto diferente do de seu marido, o cantor Yuya Uchida.

