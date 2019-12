A cantora da banda sueca Roxette, Marie Fredriksson, voz dos hits "It must have been love" e "The look", morreu nesta segunda-feira, em decorrência de um câncer, anunciou nesta terça-feira sua agência.

"É com grande tristeza que devemos anunciar que Marie Fredriksson, do grupo Roxette, morreu na manhã de 9 de dezembro, depois de 17 anos de luta contra o câncer", disse Dimberg Jernberg Management em comunicado.

Marie Fredriksson, de 61 anos, era tratada desde 2002 por um tumor no cérebro. Em remissão, saiu em turnê e voltou aos estúdios em 2010, mas seis anos depois seus médicos a aconselharam a descansar.

A banda Roxette, formada em 1986 pelo guitarrista Per Gessle e pela cantora Marie Fredriksson, vendeu quase 80 milhões de álbuns em todo o mundo e acumulou hits, incluindo "The look", "Listen to your heart" ou "It must have been love".

"Você era uma música formidável, uma cantora excepcional, uma artista imensa. Obrigado por adicionar cores maravilhosas às minhas músicas em preto e branco", reagiu Per Gessle.

