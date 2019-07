O cartunista e ilustrador argentino Guillermo Mordillo morreu, aos 86 anos, na ilha espanhola de Maiorca, confirmaram nesta segunda-feira seus representantes.

"Lamentamos muito anunciar que o senhor Mordillo faleceu na noite de 29 a 30 de junho", disse à AFP um porta-voz da Rubinstein, agência que administra seus direitos internacionais.

Seus desenhos eram impregnados de um humor negro que ele definia como "a ternura do medo".

Um dos cartuns mais tuitados após o anúncio de sua morte ilustra seu estilo: um homem preso pela polícia em sua casa por ter pintado o telhado com ondas cor-de-rosa em um bairro de residências uniformes e de um cinza deprimente.

"As pessoas às vezes me perguntam como surgem as ideias. Para mim, está claro: as ideias são como borboletas, elas voam de uma forma fugaz e eu tento capturá-las", disse ele em uma entrevista em 2011.

Mordillo nasceu em Buenos Aires em 1932, no mesmo ano que seu compatriota Quino e o francês Sempé, com quem era frequentemente comparado.

Filho de imigrantes espanhóis, morou em Lima e Nova York antes de se mudar para Paris em 1963, quando foi catapultado para o sucesso.

Como não era fluente em francês, seus desenhos eram silenciosos, sem comentários ou diálogos, um estilo que se tornou sua marca registrada.

Seus trabalhos apareceram em importantes revistas francesas, como Paris Match ou Marie Claire.

Sua popularidade não se limitou à França. Também conquistou a Espanha e teve "um sucesso astronômico na Inglaterra e na Alemanha", lembra Glénat, seu editor na França.

"Recebemos muitas condolências por meio das redes sociais, o que reflete sua popularidade e respeito mundial por pessoas de todas as idades", disseram Peter e Geraldine Radzim, do estúdio em Mônaco Art Petrus.

O cartunista argentino, que também ilustrou livros infantis e cartões de felicitações, disse em algumas entrevistas que sua vocação despertou quando ele viu a "Branca de Neve" da Disney no cinema.

Ele ficou especialmente impressionado com os grandes narizes dos sete anões do filme e integrou esse recurso em seus próprios trabalhos.

Segundo Art Petrus, o seu funeral será na quinta-feira em Maiorca.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram