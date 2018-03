O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

15 de Março de 2018

Moscou nunca desenvolveu, nem mesmo nos tempos da URSS, programas de armas químicas "Novitchok", o agente tóxico que teria sido usado no envenenamento de um ex-espião russo no Reino Unido, afirmou nesta quinta-feira o vice-chanceler russo.

"Não houve nenhum programa de desenvolvimento de armas químicas sob o nome +Novitchok+ nem na época da URSS, nem na Rússia", declarou Serguei Riabkov, citado pela agência Interfax.

Os líderes dos Estados Unidos, França, Reino Unido e Alemanha pediram nesta sexta-feira explicações à Rússia sobre o atentado contra um ex-espião russo em solo inglês.

"Compartilhamos da conclusão britânica de que não há alternativa possível" para a responsabilidade russa no atentado contra o ex-espião russo Serguéi Skripal e sua filha, afirmaram os quatro líderes em um comunicado conjunto.

O texto exige que Moscou responda a todas as perguntas, em particular as surgidas sobre seu programa de armas químicas Novichok.

