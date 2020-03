O governo da Rússia pediu, nesta sexta-feira (13), aos jornalistas com sintomas semelhantes aos causados pelo coronavírus que fiquem fora dos atos com o presidente Vladimir Putin.

"Quero pedir a todos os membros da imprensa do Kremlin, aos diretores de todas as mídias, aos jornalistas que cobrem o trabalho do presidente no Kremlin, que estejam especialmente atentos quando se trata de sinais do coronavírus", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"Se você está com o nariz escorrendo, tosse, calafrios, por favor, não venha ao Kremlin, não participe de trabalhos jornalísticos no Kremlin!", pediu.

Peskov disse que a agenda de Putin não foi afetada pela disseminação do coronavírus até o momento que "o presidente está trabalhando a todo vapor, como sempre".

Pekov se recusou a dizer se Putin foi testado para coronavírus.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram