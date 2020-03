Parece temporada de férias em um estacionamento de motorhomes localizado em frente a uma praia de Los Angeles, mas, na verdade, trata-se de um albergue para quarentena por causa da Covid-19.

Cem veículos brancos se alinham um ao lado do outro no Dockweiler RV Park, com vista para o mar. O acesso é bloqueado por seguranças, e, dos veículos, saem funcionários da área de saúde vestindo roupas de proteção.

O Dockweiler é um dos cinco refúgios habilitados pelo condado de Los Angeles para isolar pacientes, principalmente sem-teto. Até a manhã de ontem, 21 pessoas estavam abrigadas no local.

"Precisamos de lugares onde as pessoas possam ficar isoladas com segurança, do público e de suas famílias", disse a supervisora do condado Janice Hahn, citada pela imprensa local. "Estamos usando o Dockweiler RV Park com este propósito, e estamos identificando ativamente mais locais como este para quarentena em todo o condado."

Autoridades identificaram até ontem 2.474 casos positivos no condado, o mais populoso dos Estados Unidos, e 44 mortos. Em todo o estado da Califórnia, um dos mais afetados do país, já foram reportados quase 7 mil casos.

O governador Gavin Newsom anunciou há duas semanas um fundo de 50 milhões de dólares para a compra de motorhomes e o aluguel de espaços para abrigar em isolamento pessoas em situação de rua.

Segundo o sindicato de fabricantes de motorhomes, a RV Industry Association, a Califórnia comprou 1.300 unidades para lidar com a pandemia. Em carta ao vice-presidente americano, Mike Pence, que lidera os esforços do governo federal contra a pandemia, a associação informou que doaria 20 veículos e venderia outros 100 a preço reduzido.

Motorhomes foram usados para abrigar a população em outras emergências, como o furacão Katrina, em 2005.

