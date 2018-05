O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Maio de 2018 17:00 21. Maio 2018 - 17:00

Luigi Di Maio, líder do Movimento 5 Estrelas (M5E, antissistema), anunciou no blog do movimento que propôs ao presidente italiano o nome de Giuseppe Conte para dirigir o governo de aliança com o partido Liga (extrema direita).

Conte, de 54 anos, é um jurista acadêmico, especializado em direito civil e administrativo. Desconhecido do grande público, havia sido apresentado antes das eleições pelo M5E como possível ministro para a "desburocratização" da função pública.

"Indicamos o nome de Giuseppe Conte ao presidente da República. Um nome que pode fazer avançar o contrato de governo. E eu estou particularmente orgulhoso dessa escolha", escreva Di Maio.

À imprensa ao sair do escritório do presidente Sergio Mattarella, ele preferiu manter silêncio.

Recebido em seguida pelo presidente, o líder da Liga, Matteo Salvini, também não revelou o nome de quem propôs a Mattarella.

"Estamos prontos, apresentamos um nome, decidido em equipe e o projeto para o país", limitou-se a dizer Salvini.

