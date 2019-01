O Ministério Público saudita pediu a pena de morte contra cinco dos onze acusados do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em Istambul, durante a abertura nesta quinta-feira do julgamento do caso em um tribunal de Riad.

Os 11 suspeitos apareceram na presença de seus advogados, de acordo com um comunicado do MP publicado pela agência oficial SPA.

Jamal Khashoggi foi assassinado em 2 de outubro por agentes sauditas no consulado de Istambul.

Neuer Inhalt Horizontal Line