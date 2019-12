(Arquivo) Bonito, mas sujo: os fogos de artifício do Ano Novo da Alemanha liberam cerca de 5.000 toneladas de partículas finas no ar - o equivalente a cerca de dois meses de tráfego rodoviário

Embora os fogos de artifício na véspera de Ano Novo ainda sejam muito populares na Alemanha, as preocupações com as mudanças climáticas levaram os fornecedores a removê-los de suas janelas este ano, informou a mídia local nesta sexta-feira.

“Os fogos de artifício duram uma hora, mas queremos proteger os animais e ter ar fresco 365 dias por ano”, declarou Uli Budnik, gerente de vários supermercados Rewe na região de Dortmund, que pararam de vender fogos de artifício, segundo a agência alemã DPA.

Seu rival e líder de mercado Edeka, como as lojas franqueadas, tomou a mesma decisão.

Por seu lado, as redes de Hornbach disseram que proibiriam a venda de pirotecnia a partir de 2020 e a Bauhaus que repensaria sua oferta no próximo ano “pelo meio ambiente”.

Os fogos de artifício na véspera de Ano Novo na Alemanha liberam cerca de 5.000 toneladas de partículas finas no ar em uma única noite, o equivalente a aproximadamente dois meses de tráfego rodoviário, de acordo com a agência ambiental federal UBA.

As partículas finas de poeira liberadas no ar são consideradas nocivas à saúde humana e animal. Assim, muitas das principais cidades alemãs estabeleceram zonas livres de fogos de artifício para proteger o meio ambiente e a segurança.

No entanto, a demanda continua alta e a federação do setor VPI espera que os alemães gastem 133 milhões de euros este ano em itens de pirotecnia até o final do ano, como fizeram no ano passado.

