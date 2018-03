O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

14 de Março de 2018

Sombra de aviãoo do Greenpeace se projeta nas árvores da floresta amazônica no Pará, 14 de outubro de 2014

Da Amazônia a Madagascar, passando pelas Grandes Planícies norte-americanas, em 2080 as mudanças climáticas podem ameaçar entre um quarto e metade das espécies em 33 das regiões mais ricas em biodiversidade, segundo um relatório publicado nesta quarta-feira.

Se a temperatura média do planeta aumentar 4,5°C com relação à era pré-industrial - cenário previsto pelos cientistas se nada for feito para reduzir as emissões de gases de efeito estufa -, 48% das espécies poderiam desaparecer em certas regiões.

Mas este risco se dividiria por dois se o aumento da temperatura média se limitar a 2°C, meta fixada no acordo de Paris adotado em 2015 sob a égide da ONU, destaca esta análise publicada pela revista Climatic Change.

"A biodiversidade mundial sofrerá terrivelmente durante o próximo século, a menos que façamos tudo o que está em nossas mãos" para evitá-lo, adverte o Fundo Mundial pela Natureza (WWF), que coproduziu o estudo.

Apresentado como o mais completo sobre cerca de trinta zonas do mundo, este estudo é divulgado antes da abertura, no sábado, na cidade colombiana de Medellín, de uma importante conferência sobre o estado da biodiversidade no mundo.

- Zonas 'refúgio' -

Em todas as regiões, o clima se soma às ameaças que já existem sobre a fauna e a flora: urbanização, perda de hábitats, caça ilegal, agricultura não sustentável, por exemplo.

Os pesquisadores das universidades de East Anglia (Reino Unido) e James-Cook (Austrália) estudaram a situação climática de 80.000 espécies em 33 regiões consideradas "prioritárias", tão únicas e diversas quanto a Amazônia, o deserto da Namíbia, Himalaia, Bornéu, o lago Baikal ou o sul do Chile.

As temporadas de temperaturas excepcionalmente altas devem se tornar a norma, em alguns casos a partir de 2030, e inclusive no cenário de um aquecimento limitado a 2°C.

Também se prevê em muitos lugares picos de calor muito importantes, menos precipitações e longas secas.

Nestas regiões, mais da metade da superfície (56%) ainda estaria apta para a vida com +2°C. Mas com +4,5°C, este percentual poderia cair até 18%. É o que a WWF chama de zonas de "refúgio".

As plantas devem ser particularmente afetadas, pois se adaptam mais lentamente e se deslocam com menos facilidade. Consequentemente, isto pode afetar os animais que dependem delas.

Com um aumento da temperatura de 4,5°C, 69% das espécies da flora poderiam desaparecer na Amazônia.

No mundo animal, répteis e anfíbios são os que correm o maior risco de serem "superados" à frente de aves ou mamíferos, que têm maior mobilidade.

- Capacidade de se adaptar -

Muitas espécies dependerão efetivamente de sua capacidade para se mover, seguindo seu clima de predileção. Poderão segui-lo? Serão bloqueadas, por exemplo, por cidades, montanhas? Terão, ao chegar, um lugar para viver?

No pior dos cenários, o sudoeste da Austrália veria cerca de 80% de suas espécies de mamíferos ameaçadas de extinção localmente. Esta perda seria de apenas um terço se o aumento da temperatura for de +2°C e se as espécies dispuserem de capacidades de adaptação adequadas.

Conclusão: "será preciso fazer esforços muito mais importantes para manter o aumento das temperaturas em seu mínimo absoluto", insiste o WWF.

Neste estágio, os compromissos de redução de emissões adquiridos em Paris levam o planeta a um aquecimento de mais de 3°C.

E com +3,2°C, 37% das espécies correm o risco de desaparecer localmente nas regiões estudadas.

Além disso, como os gases já emitidos vão continuar aquecendo o planeta, será preciso prever também medidas de proteção locais: corredores biológicos para favorecer o deslocamento de espécies, identificação de zonas "refúgio" de último recurso, restauração de hábitats...

O Mediterrâneo, que tem, por exemplo, três espécies emblemáticas de tartarugas marinhas, veria cerca de um terço de suas plantas, mamíferos e anfíbios ameaçados com +2°C se não tiverem nenhuma possibilidade de adaptação.

A extinção não significa unicamente o desaparecimento de espécies, ressalta o WWF, "mas profundas mudanças para os ecossistemas que proporcionam serviços vitais para centenas de milhões de pessoas", seja na alimentação, na sustentação do turismo ou nas pesquisas sobre futuros medicamentos.

