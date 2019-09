Durante seus 37 anos à frente do Zimbábue, até sua queda em 2017, Robert Mugabe passou de herói da independência e amigo do Ocidente a tirano que provocou o colapso econômico de seu país.

Menos de dois anos depois de sua humilhante renúncia em novembro de 2017 sob pressão do Exército, Mugabe faleceu aos 95 anos, em 6 de setembro, em um hospital de luxo de Singapura.

"Foi um dirigente formidável, mas o poder terminou por degenerá-lo, a ponto de ter deixado o Zimbábue de joelhos", resumiu Shadrack Gutto, professor da Universidade da África do Sul.

Quando assumiu o comando do país em 1980, que deixara de ser Rodésia, uma colônia britânica então governada pela minoria branca, seu discurso sobre reconciliação e unidade rendeu vários elogios no cenário internacional.

"Ontem vocês eram meus inimigos, hoje são meus amigos", disse o ex-comandante de guerrilha.

Mugabe ofereceu ministérios importantes a brancos e até autorizou o líder da minoria, Ian Smith, a permanecer no país.

Repleto de diplomas, o revolucionário Mugabe era visto como um governante modelo. Em dez anos, o país avançou a passos de gigante: construção de escolas, de centros médicos e de novas casas para a maioria negra. Mas o brilho inicial não demorou a desvanecer.

- Pária -

Em 1982, enviou o Exército para a província de Matabeleland (sudoeste), terra dos Ndebele. A repressão, brutal, deixou quase 20.000 mortos.

Na década de 2000, os abusos contra a oposição, fraudes eleitorais e, especialmente, sua violenta reforma agrária transformaram Mugabe em um pária internacional.

Destinada em grande medida a aplacar os irritados veteranos de guerra que ameaçaram desestabilizar seu governo, a política de reforma agrária destruiu o setor agrícola crucial, provocou a fuga dos investidores estrangeiros e contribuiu para afundar o país na miséria.

"Mugabe não era humano (...) Alguém poderia admirar suas habilidades e seu intelecto, mas ele era uma pessoa horrível e pouco confiável", declarou o ex-ministro britânico das Relações Exteriores Peter Carrington à biógrafa do ex-presidente, Heidi Holland.

Nas últimas décadas de seu mandato, Mugabe assumiu o papel de antagonista do Ocidente.

Com uma retórica virulenta, ele responsabilizou em seus discursos as sanções ocidentais pela aguda crise econômica de seu país, embora as medidas afetassem ele e seus colaboradores, e não toda a economia.

"Se as pessoas dizem que você é um ditador (...) você sabe que elas estão dizendo isso simplesmente para manchar e prejudicar seu status, então você não deve prestar muita atenção", afirmou em 2013 em um documentário.

O tema da sucessão foi um tabu por várias décadas, mas depois que Mugabe completou 90 anos a elite no poder iniciou uma luta implacável.

Grace, sua segunda esposa, uma ex-secretária 41 anos mais nova que Mugabe e que pretendia lhe suceder, mas foi suspensa pelo partido Zanu-PF, afirmava que o marido acordava antes do amanhecer para fazer exercícios.

Nos últimos anos, porém, Mugabe sofreu algumas quedas em público. Em uma ocasião, pronunciou o discurso errado para a sessão inicial do Parlamento.

- Um católico marxista -

Nascido em 21 de fevereiro de 1924 em uma família católica na missão de Kutama, ao noroeste de Harare, Mugabe foi descrito como um menino solitário e estudioso, que sempre estava com um livro na mão, mesmo quando cuidava do gado.

Depois que seu pai abandonou a família quando ele tinha 10 anos, permaneceu concentrado nos estudos e obteve a formação de professor.

Inicialmente, identificou-se com o marxismo e, durante o período de estudante na Universidade de Fort Hare, na África do Sul, conviveu com muitos dos futuros líderes sul-africanos.

Depois de dar aulas em Gana, onde foi muito influenciado pelo presidente e fundador do país, Kwame Nkrumah, decidiu retornar para a Rodésia. Lá, foi detido em 1964 por suas atividades políticas. Passou dez anos na prisão.

Seu filho de quatro anos, de seu primeiro casamento com a ganesa Sally Hayfron, morreu quando ainda estava preso. O líder da Rodésia, Ian Smith, impediu que ele comparecesse ao funeral.

Após décadas no poder, a oposição a Mugabe começou a ganhar força.

"Sua verdadeira obsessão nunca foi a riqueza pessoal, e sim o poder", declarou o biógrafo Martin Meredith.

"Ano após ano, Mugabe permaneceu no comando por meio da violência e da repressão, atacando os opositores políticos, transgredindo os tribunais, pisoteando nos direitos de propriedade, suprimindo a imprensa independente e manipulando as eleições", explicou.

