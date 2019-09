Funeral do ex-presidente do Zimbábue Robert Mugabe, em Harare, em 14 de setembro de 2019

Os restos mortais do ex-presidente do Zimbábue Robert Mugabe serão levados, nesta segunda-feira (16), para seu povoado de Kutama, ao noroeste da capital Harare, para permitir que familiares e pessoas mais próximas possam lhe prestar uma última homenagem - anunciou a família neste domingo (15).

Herói da independência transformado em déspota, Mugabe faleceu em 6 de setembro, aos 95 anos, em um hospital de luxo de Singapura, onde recebia tratamento há anos.

Seu sucessor Emmerson Mnangagwa e alguns chefes de Estado africanos assistiram, ontem, ao funeral oficial no estádio nacional de Harare. Será enterrado em um mês no "Campo dos Heróis", o panteão local, quando a construção de seu mausoléu for concluída.

Enquanto isso, o corpo será levado para Kutama, povoado natal onde tinha uma propriedade.

"Seu caixão será exposto para o povo. Passará a noite lá", declarou à AFP o "porta-voz" da família, Leo Mugabe.

Inicialmente, esta homenagem local estava programada para este domingo, mas a família disse precisar descansar.

