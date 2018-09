O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Setembro de 2018 16:51 26. Setembro 2018 - 16:51

Meghan deixa a Royal Academy of Arts após visitar a exposição

Um gesto que pode parecer banal gerou nesta quarta-feira comentários de estupefação no Reino Unido. Meghan Markle, a duquesa de Sussex, fechou ela mesma a porta do carro.

A cena aconteceu nesta terça-feira na Royal Academy of Arts, em Londres, onde a ex-atriz americana e mulher do príncipe Harry visitava uma exposição de arte e cultura da Oceania, seu primeiro compromisso público sozinha.

Um luxuoso carro preto parou em frente ao prédio. A duquesa, de 37 anos, desceu e fechou a porta do veículo, aparentemente sem prestar atenção a um gesto tão natural.

Mas em um país onde a vida da realeza está constantemente sob escrutínio, o gesto provocou uma avalanche de comentários.

"Normalmente é algo que a rainha e Kate Middleton (a esposa do príncipe William) nunca fariam em público", afirmou o tablóide The Mirror.

Alguns viram nesse gesto o sinal de que a americana continua sendo uma mulher simples, apesar de sua entrada na família real britânica em maio pelas mãos de um dos netos de Elizabeth II, e apesar de toda uma série de obrigações e limitações.

"Uma princesa que ainda se ocupa de fechar sua porta. Muito bem, Meghan!", tuitou Emily Andrews, correspondente real do jornal The Sun.

Outros foram mais cínicos sobre a importância do episódio, que liderou a lista das notícias mais lidas no site da BBC.

"Todos nós nos lembraremos de onde estávamos quando ouvirmos falar que Meghan Markle fechou sua própria porta. Definitivamente, mudou minha vida", ironizou um internauta identificado como Jess.

Apesar da comoção, Meghan de modo algum transgrediu o protocolo, diz o especialista em etiquetas William Hanson.

"Normalmente, os membros da família real e os líderes têm alguém para abrir e fechar as portas de seus carros, por razões de segurança. Não tem nada a ver com o comportamento de uma princesa. É claro que Meghan fechou a porta por reflexo", explicou ele no Twitter.

