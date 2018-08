O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A cantora Camila Cabello venceu nas categorias artista do ano e vídeo do ano do MTV Video Music Awards

A cantora Madonna liderou um tributo à "rainha do soul" Aretha Franklin na segunda-feira à noite nos MTV Video Music Awards.

A premiação aconteceu quatro dias depois da morte da lenda da música, aos 76 anos, vítima de um câncer de pâncreas.

"Ela me levou até onde estou hoje e eu sei que influenciou tantas pessoas que estão neste local hoje, esta noite", disse Madonna, que completou 60 anos na quinta-feira, mesmo dia da morte de Aretha Franklin.

"Quero agradecer você, Aretha, por empoderar a todos nós. R-E-S-P-E-C-T. Longa vida à rainha", completou.

Aretha Franklin influenciou várias gerações de artistas com canções como "Respect" (1967), "Natural Woman" (1968) e "I Say a Little Prayer" (1968).

Na premiação, a grande vencedora foi a cantora Camila Cabello, ex-integrante do grupo Fifth Harmony, que triunfou nas categorias artista do ano e vídeo do ano, por "Havana".

Outro destaque da noite foi a vitória de Childish Gambino e seu vídeo "This Is America", uma crítica às armas e ao racismo, em três categorias: vídeo com mensagem, coreografia e direção.

Jennifer Lopez venceu na categoria colaboração ao lado do DJ Khaled e da rapper Cardi B por "Dinero".

Além disso, Jennifer Lopez também recebeu o prêmio Michael Jackson por sua contribuição à cultura pop.

Cardi B recebeu o prêmio de artista revelação.

