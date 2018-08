O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 31 de Agosto de 2018 17:11 31. Agosto 2018 - 17:11

Um mural atribuído a Banksy em uma cidade do noroeste da Espanha que causou sensação quando apareceu pintado em abril não foi feito pelo conhecido artista de rua - esclareceu ele mesmo em sua página na internet, nesta sexta-feira (31).

A imagem de dois agentes da Guarda Civil se beijando foi feita sobre um muro que havia sido "reservado para Banksy" em Ferrol. Desde 2008, essa localidade é palco de um festival anual de arte de rua que busca revitalizar um bairro deprimido.

A imprensa espanhola passou, então, a especular sobre se a imagem - muito parecida com um dos trabalhos mais icônicos do artista com dois policiais britânicos se beijando - era realmente de Bansky.

Questionado pela AFP nesta sexta-feira, quando abriu a edição deste ano do festival Las Meninas de Canido, a página oficial do artista respondeu: "Não é um Banksy".

