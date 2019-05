O Museu do Louvre de Paris, o mais visitado do mundo, não abriu as portas nesta segunda-feira (27) de manhã, devido a um movimento de protesto de funcionários que denunciam problemas de pessoal diante do crescente fluxo de v

"O Louvre está ficando asfixiado" e "o pessoal constata uma degradação sem precedentes das condições de visita e de trabalho", denunciou em um comunicado o sindicato Sud Culture Solidaires.

"Em 2018, a visitação do Louvre superou 10,2 milhões de pessoas. Enquanto o público aumentou mais de 20% desde 2009, o palácio não se ampliou, e o quadro de funcionários não para de diminuir", afirma o sindicato.

"Reunidos em assembleia geral nesta segunda-feira, os funcionários decidiram exercer seu direito de retirada e buscar a direção do museu para expressar sua ira", acrescentou o comunicado.

A direção do Louvre disse à AFP no final da manhã que o museu não abriu suas portas, "sem mais comentários até o momento".

