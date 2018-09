O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Setembro de 2018 15:39 03. Setembro 2018 - 15:39

Cariocas se emocionam ao verem a destruição causada pelo fogo no interior do Museu Nacional

O incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro é uma "tragédia em matéria de patrimônio e uma perda para a humanidade em geral", reagiu nesta segunda-feira o presidente do Museu Nacional de História Natural (MNHN) da França, Bruno David.

A instituição brasileira era "muito importante no panorama de museu e tinha cerca de vinte milhões de peças". "É gigantesco, representa mais de um quarto das coleções do MNHN", declarou David à AFP. A perda é "insubstituível", acrescentou ele.

"Não é apenas uma perda para o Brasil, é uma perda para a Humanidade em geral", já que "parte desse patrimônio não estava arquivado em nenhum outro lugar", indicou.

Pode-se tentar reconstituir parcialmente algumas coleções, por exemplo, com novas coleções de insetos. Mas "isso não substituirá o valor histórico dos espécimes destruídos".

"O coleóptero coletado em 1850 era portador de informações de sua época, em termos de química, seu ambiente, o que havia comido. Tudo isso foi queimado. Nós nunca mais voltaremos a ter esse tipo de informação", destacou o cientista.

Inaugurado em 1818, o Museu Nacional do Rio, destruído no domingo pelas chamas, foi alvo de cortes orçamentários.

"Muitos museus enfrentam problemas orçamentários, até mesmo aqui" na França, disse David. "Os Estados atrasam as obras e dizem 'vamos esperar'. Felizmente, 95 de 100 casos não terminam em tragédia, em termos de desaparecimento de patrimônio. Mas desta vez o golpe foi muito forte."

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português