Este conteúdo foi publicado em 18 de Maio de 2018 13:29 18. Maio 2018 - 13:29

Vitali Mutko, que esteve no centro do escândalo de doping institucional na Rússia, não vai continuar à frente do Ministério dos Esportes no novo governo de Vladimir Putin, mas continuará como vice-primeiro-ministro, encarregado da pasta da Construção.

Mutko, de 59 anos, foi ministro dos Esportes entre 2008 e 2016, ano em que foi promovido a vice-primeiro-ministro responsável pelos Esportes.

Neste cargo foi substituído por Olga Golodets, que também ocupará a pasta da Cultura.

Foi apontado no relatório McLaren da Agência Mundial Anti-Doping (WADA) e o Comitê Olímpico Internacional (COI), que proibiu em 5 de dezembro sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 por suposto envolvimento no doping institucional em sua país.

Além disso, Mutko teve que deixar a presidência do comitê organizador da Copa do Mundo da Rússia (14 de junho a 15 de julho) para se dedicar à sua defesa.

Como ministro do Esporte, Mutko foi principal nome da organização dos Jogos de Inverno de Sochi 2014 e desempenhou um papel fundamental no sistema de doping estabelecido entre 2011 e 2015, de acordo com as conclusões do COI e WADA.

