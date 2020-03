O Ministério da Defesa do Níger anunciou na noite desta quinta-feira que abateu um líder do grupo jihadista do Boko Haram, Ibrahim Fakoura, durante uma operação nas ilhas do Lago Chade (sudeste), um santuário tradicional para os islâmicos.

"Elementos das forças armadas do Níger destacadas na região de Diffa lideraram uma operação nas ilhas do Lago Chade de 10 a 16 de março. (A operação) eliminou Ibrahim Fakoura, um dos líderes do Boko Haram, e vários de seus camaradas ", disse o ministério em nota.

Fakoura era um "líder influente do Estado Islâmico na África Ocidental" (o Boko Haram prometeu lealdade ao grupo radical do Estado Islâmico em 2015) e "esteve envolvido em vários ataques a civis e às forças de defesa e segurança", acrescentou o ministério.

A operação que "faz parte das operações da Força Multinacional Conjunta (Níger-Nigéria-Chade-Camarões)" foi "projetada e planejada por elementos dos exércitos do Níger e da Nigéria e apoiada por um parceiro estratégico", disse o ministério, sem especificar quem era esse aliado.

Os Estados Unidos e a França têm bases militares no Níger.

