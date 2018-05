O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Agentes do serviço de emergência no local do acidente aéreo em Havana, no dia 18 de maio

O governo cubano elevou neste sábado para 110 o número de mortos no acidente aéreo em Havana, e confirmou que três passageiras sobreviveram, segundo o ministro dos Transportes, Adel Yzquierdo.

Em coletiva de imprensa, Yzquierdo detalhou que o Boeing 737-200 que caiu pouco depois de decolar do aeroporto internacional da capital cubana transportava um total de 113 pessoas: 102 cubanos, seis tripulantes mexicanos e cinco passageiros estrangeiros: dois argentinos, um mexicano e dois saarauís.

Do total de mortos, 55 eram homens e 55 eram mulheres. Cinco eram crianças. A Igreja do Nazareno de Mesoamérica confirmou que 20 de seus integrantes estavam no avião.

Uma das duas caixas-pretas do Boeing 737-200 com destino a Holguín (leste) que caiu por volta do meio-dia de sexta-feira, pouco depois da decolagem no aeroporto internacional da capital cubana, foi encontrada em "bom estado de conservação", segundo Yzquierdo.

A aeronave caiu sobre uma área de plantação e ficou despedaçada. Apenas três passageiras sobreviveram.

Uma das três sobreviventes está consciente, mas segue em estado crítico.

"As três foram oficialmente identificadas e suas famílias estão presentes. Elas têm ferimentos graves e correm risco de morte. Estão em estado crítico extremo devido à complexidade de seus ferimentos", declarou neste sábado o médico Carlos Martinez, diretor do hospital Calixto García.

As sobreviventes foram identificadas como as cubanas Mailen Díaz Almaguer, de 19 anos; Grettel Landrovell Font, de 23 anos; e Emiley Sanchez de la O, de 39.

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, esteve no hospital para saber sobre o estado de saúde das feridas, segundo a TV oficial.

O Dr. Martinez indicou que as sobreviventes foram submetidas a várias cirurgias, apresentam traumatismo craniano e múltiplas fraturas nos membros inferiores. Os boletins detalhados serão fornecidos apenas aos familiares.

Até o momento não se sabe o que provocou a queda pouco depois da decolagem, quando o avião fazia uma manobra para prosseguir sua trajetória.

"Uma comissão foi criada pelo ministério dos Transportes para investigar os fatos", afirmou na sexta-feira o novo presidente de Cuba, que prometeu informar os resultados à população.

Seu antecessor, Raúl Castro, 86 anos, apresentou instruções e enviou condolências aos parentes das vítimas. Ele continua sendo o primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba (PCC).

A Direção Geral de Aeronáutica Civil do México enviou especialistas a Cuba para colaborar na investigação.

O avião operado pela estatal Cubana de Aviação era alugado da mexicana Damojh (Global Air), com uma modalidade que inclui a tripulação completa: geralmente dois pilotos, três aeromoças e um técnico.

Depois de expressar condolências às famílias e amigos dos falecidos, a Boeing afirmou em um comunicado que uma equipe técnica da empresa "está pronta para ajudar, segundo o que é permitido pela legislação dos Estados Unidos e sob a direção da Comissão Nacional de Segurança no Transporte dos EUA, às autoridades cubanas".

Fabricado em 1979, de acordo com o governo mexicano, o avião passou pela última revisão em novembro de 2017.

Sem uma lista oficial de passageiros, as dúvidas persistem sobre o número exato de estrangeiros que estavam a bordo do avião, além da tripulação mexicana.

Alguns meios de comunicação estatais informaram que a maioria dos passageiros eram cubanos. Até o momento, apenas o governo argentino confirmou as mortes de dois cidadãos do país na tragédia.

Nas redes sociais, as fotos das vítimas começaram a ser publicadas por parentes.

- Lutando por suas vidas -

No hospital Calixto García de Havana, as três mulheres sobreviventes lutam por suas vidas.

"No momento é um prognóstico reservado. O estado é de perigo", disse o médico Carlos Martínez, diretor do hospital.

Outra fonte médica afirmou à AFP que uma paciente precisou de oito cirurgias.

Em Havana e em Holguín (670 km ao leste da capital), as famílias das vítimas recebiam atendimento por parte das autoridades.

Os que não moram na capital serão levados para Havana para identificar os mortos.

Na Cidade do México, os parentes dos integrantes da tripulação também recebiam atendimento da Global Air.

O último acidente aéreo na ilha havia ocorrido em 29 de abril de 2017, quando um avião de transporte das Forças Armadas caiu com oito militares a bordo. O AN-26, de fabricação russa, bateu em uma montanha baixa, 90 Km a oeste de Havana.

Um avião da companhia aérea cubana Aerocaribbean caiu em 4 de novembro de 2010, com 68 pessoas a bordo, sendo 28 estrangeiros, quando fazia a rota entre Santiago de Cuba (leste) e Havana. Não houve sobreviventes.

