Este conteúdo foi publicado em 30 de Julho de 2018 12:14 30. Julho 2018 - 12:14

Após inundação, parente de paciente pega um peixe no hospital universitário de Nalanda, no estado indiano de Bihar, em 29 de julho de 2018

As chuvas de monção, que deixaram 545 mortos na Índia desde maio, provocaram uma inundação em um hospital do estado de Bihar (nordeste), onde foram encontrados peixes nadando pelos corredores.

Enquanto a água suja dominava o CTI do hospital universitário Nalanda de Patna, os pacientes se encolheram em suas camas para aguardar melhores condições. O parente de um dos enfermos conseguiu capturar um peixe.

"Uma parte do térreo foi inundada ontem (domingo) após a obstrução de um equipamento de drenagem pelas fortes chuvas", afirmou à AFP o diretor do hospital, Sitaram Prasad.

A desventura ilustra os problemas que as chuvas de monção provocam no país, com mortes e destruição a cada ano. De junho a setembro, dezenas de milhares de prédios e residências são inundados.

Desde maio, 545 pessoas morreram em consequência das chuvas, que afetaram direta ou indiretamente mais de um milhão de habitantes.

No estado de Uttar Pradesh, ao oeste de Bihar, os desabamentos de casas e muros provocaram quase 80 mortes desde a semana passada.

Os outros estados próximos também estavam em alerte e as autoridades retiraram 3.000 habitantes das zonas próximas ao rio Yamuna, afluente do Ganges, que superou o nível de alerta em Nova Délhi.

No estado de Haryana, muitos rios também estavam em seus níveis de alerta, segundo as autoridades. Gujarat (oeste) e Assam (nordeste) também foram afetados. Mais de 200.000 pessoas estão em acampamentos de socorro em Assam.

Mumbai, a capital do estado de Maharastra (oeste), registra problemas nos transportes, provocados pelas inundações.

