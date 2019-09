Cartazes, bustos, xícaras: apesar das catástrofes causados por seu reinado, Mao Tse-tung ainda adorna inúmeros produtos vendidos na China, símbolos de uma certa nostalgia por quem proclamou a República Popular há 70 anos.

O país asiático está prestes a comemorar, em 1º de outubro, a tomada do poder pelos comunistas em 1949. Mao proclamou a República Popular em Pequim no portão da Paz Celestial ("Tiananmen"), onde seu retrato gigante permanece suspenso.

Seu rosto redondo ainda está nas notas de dinheiro.

O líder comunista lançou o "Grande Salto Adiante" (1958-1960), uma política industrial irrealista que causou terríveis crises de fome, e a "Revolução Cultural" (1966-1976), uma manobra política para retornar ao poder que levou a um caos sangrento.

Mas, para alguns chineses, também permanece o símbolo de uma China libertada de invasores estrangeiros (japoneses, europeus) e um período mais igualitário - enquanto as diferenças de riqueza são hoje flagrantes.

Resultado: o rosto instantaneamente reconhecível daquele que foi chamado de o "Grande timoneiro" ainda é encontrado em muitos chaveiros, pratos e bugigangas vendidos em Pequim.

No Mercado de Antiguidades de Panjiayuan, os vendedores colocam o "Presidente Mao" ao lado de objetos tradicionais, pincéis de caligrafia ou qipao, os vestidos usados durante o período pré-comunista.

A foto mais comum do governante mostra-o na meia-idade, cabeça com pouco cabelo, na frente de um fundo cinza. Outras imagens o apresentam diante de um sol amarelo - símbolo do imenso culto à personalidade de que era o objeto.

Pequim também possui restaurantes temáticos nas cores da revolução comunista, onde os hóspedes podem desfrutar de pratos campestres em uma decoração rústica de uma fazenda e retratos de Mao.

Em Culiang Renjia, os garçons em uniformes militares da década de 1940 servem ravioli, sapos ou repolho fermentado no meio de cartazes de propaganda mostrando camponeses com um sorriso radiante.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram