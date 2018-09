O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 22 de Setembro de 2018 16:37 22. Setembro 2018 - 16:37

Militante do Greenpeace em frente a uma fonte em Nantes, oeste da França, durante a campanha de protesto pelo projeto da Total no Brasil, em 22 de setembro de 2018

Militantes ambientalistas mancharam várias fontes de preto na França, neste sábado (22), para denunciar um projeto da petroleira francesa Total no litoral do Brasil, que ameaça - segundo a organização do protesto - um recife de corais "único", localizado na foz do Amazonas.

"O recife da Amazônia não é uma fonte de petróleo", pode ser lido nos cartazes colados por militantes do Greenpeace e da ANV-Cop21 nas fontes de cerca de 30 cidades francesas.

Em três delas, Paris, Nantes e Grenoble, os ativistas despejaram carvão de coco na água, deixando o conteúdo das fontes preto.

"A Total insiste em encontrar petróleo (...) há ecossistemas, joias de diversidade para preservar. Não estamos mais na era do petróleo, é a era da transição", disse à AFP Edina Ifticene, chefe da campanha do Greenpeace.

O grupo petroleiro francês deve apresentar uma nova versão de seu estudo de impacto ambiental para as autoridades brasileiras.

No final de maio, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) voltou a pedir à Total para revisar seu projeto, considerando que os estudos de impacto ambiental eram "insuficientes".

O grupo assegura que os riscos mencionados pelos defensores do meio ambiente "não existem".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português