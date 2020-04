Ao deixar o cemitério de Tomelloso, o padre tira as luvas depois de cinco enterros em uma manhã. Neste povoado espanhol muito afetado pelo coronavírus, as autoridades pararam de publicar obituários e cada um imagina o pior.

Antes da epidemia, Tomelloso era um tranquilo município vitícola de 36.000 habitantes, no meio do extenso planalto da região de Castilla-La Mancha, incluído na rota turística dos moinhos contra os quais Dom Quixote lutou.

A 190 km de Madri, suas ruas lotavam no final de abril com carroças lindamente decoradas e fanfarras para a festa da Virgen de las Viñas, cancelada este ano.

Agora, o povoado está de luto: somente em março, 104 moradores morreram por causa do coronavírus, segundo a prefeita, Inmaculada Jiménez.

"Dirijo-me a vocês com a dor (...) que todos sentimos por causa da dureza com que esse vírus está se espalhando entre o nosso povo", disse a prefeita de 38 anos, confinada em casa com seu recém-nascido.

- Enterros solitários -

"Hoje, temos apenas cinco enterros, mas atingimos 10 ou 12 por dia", explicou um funcionário do cemitério na quarta-feira.

Naquele dia, Jesús, de 80 anos, foi sepultado sem flores ou família. Somente o padre e três funcionários cercaram o caixão para uma rápida bênção.

Para o funeral de Aquilino, um ex-motorista de ônibus de 88 anos que morreu em um lar de idosos, apenas três pessoas vieram, o limite permitido pelo governo diante de uma epidemia que causou quase 16.000 mortes no país.

"Tinha quatro filhos, mas só eu consegui vir", diz Ana Alcolea, de 51 anos. "Os outros três estão em Barcelona, dois com coronavírus e um trabalhando em um hospital", acrescenta.

Para ela, não é fácil "assimilar a situação". Ela não viu o pai durante o último mês de vida - exceto em raras videochamadas feitas por enfermeiras - e não pode velá-lo depois de falecido.

O município não publica mais obituários ou notifica as mortes, diz Alcolea. Ela suspeita que o saldo seja muito maior do que o oficial, com 99 pacientes internados no município e muitos outros confinados em suas casas.

O chefe de gabinete da prefeitura, José Eugenio Gómez, lamenta que a imprensa os "estigmatize" como "a Wuhan de La Mancha".

- "Precisamos de heris" -

Muitas das perdas ocorreram na residência de idosos Elder, onde Aquilino morava. Na porta de vidro, uma placa anuncia: "Precisamos de heróis".

"Há um problema em encontrar pessoal", explica uma enfermeira, envolta em equipamento de proteção.

Em meados de março, as autoridades regionais de saúde registraram 15 mortes neste asilo de 170 vagas. Agora pode haver "cerca de cinquenta mortos", segundo uma fonte municipal.

Aparentemente desolado, o diretor da residência afirmou na televisão viver "um verdadeiro filme de terror".

O lar de idosos não tinha "médico porque ele havia saído", disseram as autoridades regionais, que posteriormente assumiram seu controle.

Em Castilla-La Mancha, pelo menos 177 de seus 400 asilos foram afetados pelo vírus.

Entre eles, a residência San Víctor, no centro de Tomelloso, onde uma freira, de máscara e touca, abre uma porta para os policiais municipais que vêm entregar geradores de ozônio para desinfetar os cômodos.

- "Não posso salvá-las" -

Na saída de um centro de saúde após seu turno, Belén Peñaranda afirma ter sido uma testemunha direta do início da epidemia.

"Tem sido enlouquecedor. É difícil ver como as pessoas morrem e você não pode salvá-las", diz essa enfermeira de 52 anos.

Embora antes trabalhasse "na pediatria com bebês", agora é voluntária para ajudar onde precisam.

O antigo centro onde trabalhava "está fechado até novo aviso". "Todos os médicos e mais da metade das enfermeiras ficaram doentes" devido à falta de proteção, conta.

Ela mesma só tem uma simples máscara cirúrgicas. Parece que "aviões acabam de chegar da China, mas eu não tenho uma máscara FFP2", aquela com a maior proteção, e "visto o macacão de pintor de um amigo meu" para trabalhar.

Perto da praça dos touros, três veículos da Guarda Civil tocam suas sirenes ao lado de um prédio para uma senhora olhar pela janela.

Quando ela sai, os agentes saem de seus veículos e aplaudem. "Ela é uma pessoa doente e a cumprimentamos todos os dias", diz um deles, emocionado.

