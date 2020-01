Considerado responsável pela morte em 2015 da namorada Bobbi Kristina Brown, filha única da estrela do pop Whitney Houston, Nick Gordon foi encontrado morto aos 30 anos - informou seu advogado à AFP na quarta-feira (1º).

Bobbi Kristina Brown morreu em julho de 2015, aos 22 anos, depois de ingerir um "coquetel tóxico" administrado pelo namorado e que a deixou inconsciente. Nick Gordon então mergulhou sua cabeça em uma banheira de água fria, o que lhe causou danos cerebrais.

Os médicos legistas não se pronunciaram sobre a natureza acidental, ou intencional, da morte. A necropsia determinou que Bobbi Kristina Brown havia consumido álcool, morfina, cocaína e maconha antes de sua morte.

Em novembro de 2016, um juiz civil americano condenou Nick Gordon a pagar US$ 36 milhões em indenização aos gerentes da herança da jovem. De acordo com a denúncia apresentada por estes últimos, Gordon gritou com Kristina durante um ataque de ciúmes na noite de sua morte, depois de sair "a noite toda e não parar de cheirar cocaína e beber álcool".

A morte de Bobbi Kristina Brown foi uma repetição do trágico falecimento de sua mãe Whitney Houston, encontrada morta na banheira de um quarto de hotel em Beverly Hills, em 2012.

O advogado de Nick Gordon, Joe Habachy, recusou-se a explicar as circunstâncias da morte de seu cliente.

"É realmente desolador ter testemunhado em primeira mão a devastação total que o vício em drogas causou entre um grupo de jovens amigos, todos amados e com imenso potencial", disse ele em um e-mail à AFP.

"Apesar de todas as provações que Nick enfrentou nos últimos anos, posso dizer honestamente que ele trabalhou duro para manter a cabeça erguida e ficar sóbrio, e que ele sinceramente queria acima de tudo uma vida feliz e saudável com sua família", acrescentou.

