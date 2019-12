No dia de Natal os serviços de resgate da Espanha socorreram cerca de 200 emigrantes no mar.

Ao menos 100 emigrantes foram resgatados na costa da Espanha nesta quinta-feira, o que eleva a 300 o número de pessoas socorridas no mar na região desde o Natal, informaram os serviços espanhóis de resgate.

Mais da metade dos resgatados estavam na chamada Costa Branca espanhola, no sudeste, com dez pessoas encontradas ao amanhecer, outras 16 na zona de Torrevieja, e 12 em um bote inflável em Xabia, ao longo do dia.

Na costa sul, 17 homens foram resgatados próximo a Almeria e outro homem foi encontrado em "um bote inflável de brinquedo".

Outras 39 pessoas foram encontradas na altura das Ilhas Canárias. Até o momento não há informações sobre a nacionalidade dos resgatados.

No dia de Natal os serviços de resgate espanhóis socorreram nas costas da Espanha e do Marrocos cerca de 200 emigrantes - homens, mulheres e crianças - que se lançaram ao mar em precárias embarcações do continente africano.

Segundo a guarda costeira espanhola, cerca de 120 pessoas foram resgatadas nas Ilhas Chafarinas, diante da costa marroquina, e na ilha de Alborão, 57 km do Marrocos.

Segundo a OIM, cerca de 25 mil pessoas morreram desde janeiro de 2014 tentando chegar à Europa por razões econômicas ou políticas.

A maioria (19.154) perdeu a vida no Mediterrâneo, onde estão as principais rotas de acesso ao continente europeu, mas 480 faleceram no oeste da África, sendo 160 em 2019.

