Este conteúdo foi publicado em 20 de Setembro de 2018 19:44 20. Setembro 2018 - 19:44

Mais de 40 pessoas morreram nesta quinta-feira no naufrágio de uma balsa no Lago Vitória, anunciou um porta-voz do governo da Tanzânia à TV estatal.

"De acordo com informações que o presidente John Magufuli acaba de receber das autoridades locais de Mwanza, o balanço atual é de mais de 40 mortos", declarou Gerson Msigwa.

A balsa Nyerere afundou com um número desconhecido de passageiros a bordo perto da ilha Ukara, no sul do maior lago da África, de acordo com um comunicado da Agência tanzaniana de Serviços Elétricos e Mecânicos, o operador público da embarcação.

"Havia mais de cem pessoas a bordo quando a balsa afundou, teme-se que muitos deles perderam suas vidas", disse George Nyamaha, que dirige o conselho distrital de Ukerewe, na região de Mwanza.

A embarcação também transportava mercadorias quando naufragou perto do cais. A causa do acidente ainda não foi esclarecida, mas tais naufrágios são frequentemente devidos à sobrecarga.

O número de vítimas costuma ser alto ​​devido à falta de coletes salva-vidas a bordo e porque muitas pessoas não sabem nadar. Em 1996, quase 700 pessoas morreram no naufrágio de uma balsa no Lago Vitória

