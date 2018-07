O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Julho de 2018 20:17 20. Julho 2018 - 20:17

(Reprodução de vídeo) Equipes trabalham no local do acidente

Uma embarcação de turismo virou e afundou na quinta-feira (19) durante uma tempestade em um lago do estado americano do Missouri, matando 17 pessoas - informaram autoridades locais, acrescentando que há crianças entre as vítimas.

O balanço de vítimas foi atualizado depois que mergulhadores encontraram os corpos de quatro pessoas desaparecidas.

Segundo indicou à AFP o porta-voz do Missouri State Highway Patrol, Jason Pace, os corpos de todas as pessoas desaparecidas foram encontrados.

O barco foi visto lutando para chegar à costa contra os ventos fortes, antes de sucumbir às ondas e começar a afundar.

As 17 pessoas que morreram tinham entre 1 e 70 anos de idade e incluíram o motorista do barco, de acordo com o escritório do xerife do condado de Stone.

O Cox Medical Center Branson informou que seis pessoas permanecem hospitalizadas.

Interrompidas à noite, as operações de resgate foram retomadas nesta sexta de manhã, com a participação de mergulhadores na busca dos desaparecidos.

Dois dos feridos se encontram em estado crítico, segundo a filial do Cox Medical Center, uma estrutura hospitalar instalada no Missouri.

Segundo Rader, 31 pessoas estavam na embarcação, um anfíbio que tinha rodas para circular também por terra.

A tempestade "chegou muito rápido", disse por telefone à AFP Rick Kettels, proprietário do Lakeside Resort, um complexo hoteleiro às margens do lago.

"Vivi aqui a maior parte da minha vida e nunca tinha visto uma tempestade assim tão terrível", declarou, acrescentando que o serviço meteorológico não alertou sobre sua iminência.

Kettels gravou um vídeo da margem antes de saber do naufrágio. Nas imagens, viam-se grandes ondas batendo no píer.

"Olhando as ondas, não acho que o barco tenha tido qualquer chance", afirmou.

"(Os socorristas) chegaram lá rapidamente", disse a testemunha ocular Curt Elleman à MSNBC.

"O primeiro resgate foi de barcos particulares (...) e eles começaram a retirar as pessoas imediatamente", disse.

O National Transportation Safety Board (NTSB) enviou uma equipe para investigar, e o xerife pediu que as testemunhas enviassem qualquer vídeo adicional do acidente.

"Meu escritório falou com o NTSB", tuitou a senadora americana Claire McCaskill, do Missouri. "Eles têm uma grande equipe indo para Branson (...) e terão investigadores lá por algumas semanas", disse.

- Ventos de 119 km/h -

O Table Rock Lake é um lago artificial muito popular situado no sul do Missouri, na fronteira com o Arkansas.

Na regiãom foram registrados ventos de até 119 km/h que provocaram quedas de árvores e cortes no fornecimento de energia elétrica, informou Steve Lindenberg, meteorologista de Springfield, 72 km ao norte de Branson.

"Nossos corações estão cheios de pesar", disse a cidade de Branson em um comunicado.

"Este é um momento desafiador para todos os envolvidos", lamentou.

"O presidente Donald J. Trump e a primeira-dama Melania Trump estendem suas mais profundas condolências a todos os afetados", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, em um comunicado.

"Nossas orações estão com as vítimas e seus entes queridos. Estamos agradecidos pelos corajosos socorristas e equipes de mergulho, cujas ações rápidas e decisivas salvaram muitas vidas", acrescentou.

A sede da prefeitura de Branson foi aberta para atender às vítimas, seus familiares e sobreviventes, com a ajuda da Cruz Vermelha e de funcionários locais.

A Junta Nacional de Segurança dos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) disse que enviaria esta manhã uma equipe para investigar o incidente.

Branson é um popular destino de férias, conhecido por seus teatros e pela música country, que inclui uma atração da cantora Dolly Parton inspirada na Guerra Civil.

A companhia Ripley Entertainment, proprietária da embarcação, disse, por meio de sua porta-voz Suzanne Smagala-Potts, que fará "tudo o que puder para ajudar as famílias que se viram envolvidas, assim como as autoridades, enquanto continuarem os trabalhos de busca e resgate".

O incidente no Missouri aconteceu em meio a uma tempestade que castigou boa parte do Meio-Oeste na quinta-feira, segundo os meteorologistas. Vários tornados se formaram no estado de Iowa, ao norte do Missouri, deixando feridos e causando danos materiais.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português