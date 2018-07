O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

21. Julho 2018 - 12:09

Uma mulher perdeu todos os seus filhos, o marido e seus sogros no naufrágio, provocado por uma súbita tempestade, de uma embarcação de turismo em um lago do estado americano do Missouri, que causou 17 mortos.

O acidente ocorreu na quinta-feira (19) à noite no lago Table Rock, perto da cidade de Branson, um destino popular entre os turistas. Em um vídeo gravado por uma testemunha, o barco é visto tentando alcançar a costa, em meio a ventos fortes, antes de ser engolido pelas ondas e afundar.

"Estou com o coração partido. Dos 11 que éramos, apenas dois sobreviveram, eu e meu sobrinho", declarou à Fox59, com a voz embargada, Tia Coleman no hospital onde está internada.

"Perdi todos os meus filhos, perdi meu marido, perdi minha sogra e meu sogro", além de outros parentes, afirmou à emissora de televisão de Indianápolis.

Segundo Coleman, o capitão da embarcação disse aos passageiros que "não precisariam" de coletes salva-vidas. "No início, a água não parecia ameaçadora", afirmou a mulher, convencida de que "muitas pessoas poderiam ter se salvado".

O New York Times cita outro membro desta família de Indianápolis, Carolyn Coleman, que afirmou que houve vítimas de três gerações, incluindo quatro crianças.

A família havia alugado uma van para ir a Branson para sua viagem anual, disse ele ao jornal.

- 'Deixe-me morrer' -

Tia Coleman contou à rede KOLR da CNN sobre sua experiência: "Eu estava gritando, desesperada e, finalmente, disse: 'Deus, deixe-me morrer, deixe-me morrer'". Eventualmente ela conseguiu flutuar para a superfície.

A embarcação anfíbia, que pode se deslocar tanto por terra quanto por água, tinha 31 pessoas a bordo, segundo as autoridades. Vários passageiros conseguiram chegar sozinhos na praia.

Na sexta-feira, Jason Pace, porta-voz da Patrulha Rodoviária do estado de Missouri, anunciou que todos os corpos das pessoas desaparecidas haviam sido recuperados.

Neste sábado, a polícia do condado de Stone confirmou à AFP a identidade das 17 vítimas, nove delas com o sobrenome Coleman.

As vítimas mortais têm entre 1 e 70 anos de idade, cinco delas tinham 15 anos ou menos.

O piloto está entre os mortos, segundo a polícia. Seis feridos foram hospitalizados.

O outro tripulante, que sobreviveu, era o comandante da embarcação, propriedade da companhia Ripley Entertainment.

No Twitter, o presidente americano Donald Trump expressou suas "sinceras condolências" às famílias e parentes das vítimas.

- "Ventos de 119 km/h", -

O Table Rock é um lago artificial muito popular situado no sul do Missouri, na fronteira com o Arkansas.

Na região foram registrados ventos de até 119 km/h que provocaram quedas de árvores e cortes no fornecimento de energia elétrica, informou Steve Lindenberg, meteorologista de Springfield, 72 km ao norte de Branson.

"Nossos corações estão cheios de pesar", disse a cidade de Branson em um comunicado.

"Este é um momento desafiador para todos os envolvidos", lamentou.

A sede da prefeitura de Branson foi aberta para atender às vítimas, seus familiares e sobreviventes, com a ajuda da Cruz Vermelha e de funcionários locais.

A tempestade "chegou muito rápido", disse por telefone à AFP Rick Kettels, proprietário do Lakeside Resort, um complexo hoteleiro às margens do lago.

"Vivi aqui a maior parte da minha vida e nunca tinha visto uma tempestade assim tão terrível", declarou, acrescentando que o serviço meteorológico não alertou sobre sua iminência.

Kettels gravou um vídeo da margem antes de saber do naufrágio. Nas imagens, viam-se grandes ondas batendo no píer.

"Olhando as ondas, não acho que o barco tenha tido qualquer chance", afirmou.

"(Os socorristas) chegaram lá rapidamente", disse a testemunha ocular Curt Elleman à MSNBC.

"O primeiro resgate foi de barcos particulares (...) e eles começaram a retirar as pessoas imediatamente", disse.

O National Transportation Safety Board (NTSB) enviou uma equipe para investigar.

A companhia Ripley Entertainment, proprietária da embarcação, disse, por meio de sua porta-voz Suzanne Smagala-Potts, que fará "tudo o que puder para ajudar as famílias que se viram envolvidas, assim como as autoridades, enquanto continuarem os trabalhos de busca e resgate".

O incidente no Missouri aconteceu em meio a uma tempestade que castigou boa parte do Meio-Oeste na quinta-feira, segundo os meteorologistas. Vários tornados se formaram no estado de Iowa, ao norte do Missouri, deixando feridos e causando danos materiais.

