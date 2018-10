O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Um navio de comércio grego antigo, de mais de 2.400 anos, foi encontrado praticamente intacto no fundo do Mar Negro, o mais antigo naufrágio conhecido no mundo, anunciou nesta terça-feira uma expedição anglo-búlgara.

"Nunca pensei que seria possível encontrar intacto, e a dois quilômetros de profundidade, um barco que data da Antiguidade", declarou o professor Jon Adams, diretor do Centro de Arqueologia Marítima da Universidade de Southampton (sul da Inglaterra).

A expedição Black Sea MAP (Maritime Archaeology Project) fez sondagens durante mais de três anos a 2.000 km de profundidade no Mar Negro, na costa da Bulgária, com um sonar e u, veículo teleguiado, com várias câmeras concebidas para a exploração em águas profundas.

A equipe registrou mais de 60 naufrágio que vão da Antiguidade até o século XVII. O mais antigo, com data de 400 anos antes de Cristo, foi encontrado a uma profundidade em que a água carece de oxigênio e pode "conservar as matérias orgânicas durante milhares de anos", afirmou a equipe do Black Sea Map. Os destroços do navio foram datados com carbono 14.

Este é um "tipo de barco de comércio grego" que até agora só havia sido observado nas decorações das "antigas cerâmicas gregas", indicaram os cientistas.

