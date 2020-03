Pessoas observam chegada do navio-hospital 'USNS Comfort'

Um navio-hospital militar com 1.000 leitos, o "USNS Comfort", chegou a Nova York nesta segunda-feira (30) para ajudar a aliviar os hospitais da cidade, sobrecarregados pelo fluxo contínuo de pacientes com coronavírus.

Equipado com 12 salas de cirurgia e com uma equipe de 1.200 profissionais de saúde a bordo, o navio receberá pacientes que necessitam de cuidados intensivos não relacionados ao vírus para permitir que os hospitais tratem os pacientes com COVID-19.

O prefeito Bill de Blasio comemorou a chegada da embarcação, prevista desde 18 de março.

"O fato de a Marinha estar aqui, de o Exército estar aqui, para ajudar Nova York no momento em que nossa cidade precisa é muito importante", disse de Blasio à rede CNN, quando o navio entrava no porto de Manhattan.

"Para a população da cidade que passou por muita coisa nas últimas semanas, isso eleva o moral. É muito emocionante para todos nós. Precisamos de ajuda", acrescentou.

Epicentro da epidemia nos Estados Unidos, com mais de 33.000 casos e 776 mortes, segundo os últimos dados da Universidade Johns Hopkins, a cidade de Nova York também deve abrir um hospital de emergência no centro de conferências Javits Center.

Outros quatro locais da cidade foram aprovados para oferecer atendimento, de modo a descongestionar os hospitais.

