Nechirvan Barzani, sobrinho e genro do histórico líder curdo Massud Barzani, foi eleito nesta terça-feira (28) presidente do Curdistão iraquiano em uma votação no Parlamento, que foi boicotada pelo principal partido da oposição da região autônoma.

Barzani, atual primeiro-ministro, de 52 anos, recebeu 68 votos no Parlamento local.

Apenas 81 deputados, de um total de 111, estavam presentes no Parlamento, uma vez que a União Patriótica do Curdistão (PUK), do falecido presidente iraquiano Jalal Talabani, rival político do Partido Democrático do Curdistão (KDP) de Barzani, solicitou que a sessão fosse boicotada, constatou um correspondente da AFP.

Barzani, neto de Mustafa Barzani, líder histórico do movimento curdo no Iraque, é o herdeiro do clã político mais poderoso do Curdistão iraquiano.

Assim, torna-se o segundo presidente da região autônoma após Massud Barzani, que ocupou o cargo desde a sua criação em 2005 até o final de 2017, depois de um referendo de independência em que venceu maciçamente, mas que desencadeou uma série de severas sanções.

O novo presidente, natural do norte do Iraque, passou parte de sua vida no exílio no Irã e fala curdo, farsi e inglês.

Em 1996, cinco anos após a obtenção da autonomia após a feroz repressão do regime de Saddam Hussein, Nechirvan Barzani, com então 30 anos, assumiu o cargo de vice-primeiro-ministro do Curdistão e, três anos mais tarde, de chefe de governo.

Naquela época, o Curdistão iraquiano estava fortemente abalado por divisões internas. Necihrvan Barzani tinha influência apenas no norte e no oeste da região autônoma, enquanto a província de Suleimaniyeh estava nas mãos de um governo rival curdo, o do UPK.

Quando ambos os lados concordaram com a reunificação do poder em 2006, Nechirvan Barzani foi eleito para liderar o primeiro governo de unidade.

Mais tarde, ele foi substituído por Barham Saleh, na época alto líder da UPK e atualmente presidente do Iraque. Em 2012 retornou ao cargo.

Número dois de Massud Barzani no PDK, é casado com a filha do líder histórico, com quem tem cinco filhos, duas meninas e três meninos.

