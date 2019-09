O negociador-chefe da UE no Brexit, Michel Barnier (D), é retratado antes de uma reunião com o ministro do Brexit do Reino Unido, Stephen Barclay, em Bruxelas

O ministro britânico do Brexit, Stephen Barclay, afirmou nesta sexta-feira que a negociação do divórcio entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido está avançando com ímpeto, depois de meses de bloqueio do acordo de retirada.

"Estamos avançando, as discussões continuarão na próxima semana entre as equipes técnicas", disse Barclay, depois de se reunir em Bruxelas com o negociador da UE, Michel Barnier, cerca de 40 dias antes da data do Brexit.

Para chegar a um acordo e se afastar do cenário temido de um divórcio abrupto, o governo britânico, liderado por Boris Johnson desde julho, exige a retirada do mecanismo de último recurso conhecido como salvaguarda irlandesa.

A antecessora de Johnson, Theresa May, acertou com a UE esse mecanismo que visa a impedir a reintrodução de uma fronteira de mercadorias entre a Irlanda, o país do bloco, e a província britânica da Irlanda do Norte.

O acordo fechado em novembro previa que todo o Reino Unido permaneceria em uma união aduaneira com a UE se, após um período de transição, uma alternativa melhor não fosse encontrada no âmbito de um acordo de livre comércio entre os dois.

No entanto, o Parlamento britânico rejeitou em três ocasiões o acordo de divórcio entre May e Bruxelas, em parte devido à salvaguarda que impediria o Reino Unido de negociar acordos comerciais com países terceiros.

Os europeus insistem que Johnson apresente alternativas à salvaguarda que respeite os acordos de paz da Sexta-feira Santa de 1998 e preserve a integridade do mercado único europeu.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram