Os talibãs e altos funcionários afegãos concluíram nesta segunda-feira, em Doha, uma reunião de dois dias para discutir um cessar-fogo e os direitos das mulheres, como parte de um diálogo político para acabar com a guerra no Afeganistão.

Organizado pelo Catar e pela Alemanha, o encontro, que começou no domingo e acabou nesta segunda-feira, coincide com a vontade dos Estados Unidos de se retirar do Afeganistão após 18 anos de intervenção militar, a mais longa guerra de sua história.

A reunião foi concluída com um comunicado comum que contém um "chamado e a promessa de reduzir a violência no Afeganistão", segundo Markus Potzel, enviado da Alemanha.

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, elogiou o governo afegão, a sociedade civil, as mulheres e os talibãs por sua participação nesse encontro.

Participaram cerca de 70 delegados afegãos, entre talibãs e representantes políticos e da sociedade civil, assim como organizações de mulheres.

"Algumas das mentes mais brilhantes da sociedade afegã", afirmou no primeiro dia do encontro Markus Potzel, representante especial da Alemanha para Afeganistão e Paquistão.

"Vocês terão a oportunidade e a responsabilidade de encontrar os meios para transformar a confrontação violenta em um debate pacífico", defendeu o enviado alemão, ao inaugurar a sessão.

"Queremos um 'mapa do caminho' para o futuro do Afeganistão", disse o representante especial do Catar para a luta antiterrorista, Mutlaq al-Qahtani.

Segundo a delegada Asila Wardak, membro do Alto Conselho para a Paz - instância de reconciliação afegã -, "todo mundo insiste em um cessar-fogo".

O encontro foi realizado após uma rodada de discussões entre negociadores americanos e talibãs nos últimos dias em Doha. Segundo Khalilzad, estas foram "as mais produtivas" até agora.

Qualquer acordo de paz com os talibãs repousa sobre quatro pilares: retirada das tropas americanas, compromisso dos talibãs de não usar o Afeganistão como base para terroristas, diálogo inter-afegão e cessar-fogo.

Este é o terceiro encontro do gênero, depois de duas rodadas em Moscou em fevereiro e maio.

No terreno, os talibãs, considerados em uma posição de força, continuam com suas operações.

Um atentado suicida que deixou 12 mortos e mais de 150 feridos, incluindo dezenas de crianças, foi registrado no domingo no leste do Afeganistão.

