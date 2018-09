O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Barnier: elementos do plano britânico pós-Brexit são 'inaceitáveis'

O negociador-chefe da União Europeia, Michel Barnier, advertiu que alguns elementos do plano britânico sobre as relações comerciais após o Brexit "não são aceitáveis" - de acordo com declarações publicadas nesta sexta-feira (7) por uma comissão parlamentar britânica.

Barnier afirmou que a UE não aceitará as propostas de Londres sobre a criação de uma zona de livre-comércio para os bens industriais e a possibilidade de que o Reino Unido arrecade o valor correspondente às tarifas sobre os bens que entram em seu território com destino à UE.

"Isso poria em xeque a integridade do nosso mercado único (...) É totalmente inaceitável", disse ele aos membros da comissão parlamentar britânica sobre o Brexit durante uma reunião em Bruxelas na segunda-feira.

Esses comentários fornecem argumentos para aqueles que multiplicam as críticas ao "plano de Chequers", defendido pela premiê Theresa May para manter estreitos laços comerciais com a UE.

Este plano tem críticos tanto entre os partidários de um Brexit duro, no partido conservador de May, quanto entre os defensores da permanência do Reino Unido no bloco.

Barnier reiterou que 80% dos termos da separação já foram aprovados, mas advertiu que tudo pode ir por água abaixo, caso não se chegue a um acordo sobre a fronteira entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, país-membro da UE.

Tanto Londres quanto Bruxelas se opõem a restabelecer os controles fronteiriços na zona, temendo ameaçar o frágil acordo de paz na Irlanda do Norte, mas divergem sobre como evitá-lo.

A UE pediu a Londres uma solução de "backstop", ou "rede de segurança", a ser aplicada se a negociação entre ambas as partes não levar a uma solução melhor. O Executivo de May teme que este "backstop" comprometa a integridade territorial do Reino Unido.

"Se não houver um 'backstop' operacional para a Irlanda, não haverá acordo", advertiu Barnier.

