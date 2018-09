O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 27 de Setembro de 2018 16:42 27. Setembro 2018 - 16:42

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse nesta quinta-feira (27) que, "se os americanos acham as negociações difíceis" na revisão do Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), é "porque os canadenses são muito bons negociadores".

Em resposta ao presidente americano, Donald Trump, que criticou a equipe canadense - que negocia há mais de um ano este tratado comercial -, o líder liberal voltou a afirmar que "um acordo que seja bom, que seja justo, ainda é possível".

"Mas não vamos assinar um acordo ruim para o Canadá", alertou Trudeau, enquanto Washington e México, que chegaram a um acordo sobre o tema, indicaram que poderiam assinar um pacto sem Ottawa.

"O México alcançou um acordo muito bom. Mas, com o Canadá, isso está muito difícil", disse Trump na quarta-feira, acrescentando que, se um acordo ainda for possível, não seria sob as condições exigidas pelo Canadá.

