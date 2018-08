O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Agosto de 2018 16:47 25. Agosto 2018 - 16:47

Militantes do grupo neonazista Movimento de Resistência Nórdico, em 25 de agosto em Estocolmo

Cerca de 300 neonazistas se manifestaram neste sábado (25) em Estocolmo sob as vaias de contramanifestantes e líderes políticos, que exigem a proibição de seu movimento.

Sob o estrito controle dos serviços de segurança, militantes do Movimento de Resistência Nórdico (MRN) se concentraram ao meio-dia em uma praça da capital, perto do Palácio de Justiça.

Nas extremidades da praça, centenas de opositores deste encontro, mantidos a distância pelas forças de segurança, tentaram abafar os discursos dos oradores gritando slogans ou batendo nas barreiras de metal dispostas a separá-los.

Entre eles estava a ministra sueca da Cultura, Alice Bah Kuhnke, filha de pai gambiano e mãe sueca, que explicou quer estar "onde os nazistas estão".

"Minha presença é uma (forma de) resistência", declarou a líder ambientalista, que chegou com Hedi Frid, uma escritora e psicóloga de origem romena sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, que ensina sobre o Holocausto nas escolas em todo o país escandinavo.

A manifestação foi dispersa no final da tarde sem incidentes, de acordo com jornalistas da AFP no local.

O primeiro-ministro sueco, o social-democrata Stefan Löfven, declarou estar determinado a "proibir organizações nazistas".

"A democracia tem o direito de se proteger das forças prontas a recorrer à violência para destruá-la", escreveu ele em sua conta no Facebook.

Apesar de minoritária, esta nebulosa neonazista tornou-se mais ruidosa em espaços públicos e redes sociais nos últimos anos, beneficiando da legislação sueca sobre a liberdade de expressão e de manifestação.

O grupo defende uma doutrina abertamente racista e antissemita e visa substituir as democracias nórdicas por um "Estado nazista".

Pela primeira vez em sua história, apresentará uma lista de 24 candidatos nas eleições legislativas de 9 de setembro, mas sem qualquer chances de vitória.

Um destes candidatos está sob investigação policial por ter exibido em 20 de abril de 2018, aniversário de Adolf Hitler, um cartaz em memória ao líder nazista.

