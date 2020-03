O Nepal seguiu os passos da China nesta sexta-feira e suspendeu as permissões para escalar o Everest devido à pandemia de COVID-19, fechando o acesso ao "topo do mundo" a poucas semanas do início da temporada alta.

O governo nepalês suspendeu as escaldas em todas as montanhas e interrompeu a emissão de vistos de turista, informou o ministro da Cultura, Turismo e Aviação Civil, Yogesh Bhattarai.

"O governo decidiu suspender todas as expedições de primavera (hemisfério norte) e cancelar as permissões de escalada no momento. Podemos reconsiderar a decisão após examinar a situação mundial no próximo mês", completou.

A medida representa um duro golpe para a economia do Nepal, onde o turismo de escalada é uma fonte crucial de divisas. Até o momento o país do Himalaia tem apenas um caso confirmado de coronavírus.

A maior montanha do planeta, de 8.848 metros, é acessível pela China por seu flanco norte e pelo Nepal a partir do sul.

A China já notificou os organizadores das expedições que a rota tibetana, menos transitada, permanecerá fechada esta temporada.

A escalada do Everest acontece em abril e maio porque as condições meteorológicas são consideradas menos extremas.

No ano passado, a alta temporada registrou um número recorde de escaladas: 885 pessoas, 644 a partir do Nepal e 241 a partir da China.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram