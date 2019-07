O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, advertiu neste domingo o movimento xiita libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, que haverá represálias "devastadoras" em caso de um ataque, depois que seu chefe declarou que seus foguetes podem alcançar Tel Aviv.

"Durante este final de semana, ouvimos (Hassan) Nasrallah se gabar de seus planos de ataque", declarou no início do conselho de ministros.

"Sejamos claros: se o Hezbollah ousar cometer o erro de atacar Israel, vamos impor um golpe militar devastador", disse o primeiro-ministro.

O chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmou na sexta-feira que Israel não "se safaria" no caso de um conflito entre o Irã e os Estados Unidos.

"Quem disse que Israel se safaria se houvesse uma guerra contra o Irã?", lançou Nasrallah em uma longa entrevista na sexta-feira à noite ao canal de televisão do Hezbollah, Al Manar.

"O primeiro a bombardear Israel será o Irã", acrescentou, assegurando que "o Irã tem a capacidade de bombardear Israel com força e ferocidade".

Netanyahu afirmou na semana passada que os caças israelenses F-35 "podem chegar a qualquer lugar do Oriente Médio, incluindo o Irã".

O Hezbollah é considerado pelos Estados Unidos como uma organização terrorista e é a única facção que não se desarmou após a guerra civil libanesa de 1975-1990.

Mas também tem um importante papel político, pois conquistou 13 cadeiras no parlamento no ano passado e três cadeiras no atual governo.

