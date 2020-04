O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex-rival Benny Gantz anunciaram nesta segunda-feira (20) a formação de um governo de emergência, para encerrar a maior crise política da história em meio à pandemia de COVID-19.

Netanyahu, 70 anos, e Gantz, 60 anos, se encontraram pouco antes do início de Yom Hashoah, o "dia do Holocausto" que ocorre do pôr do sol de segunda-feira à terça-feira à noite, em Israel.

Essas reuniões visavam selar a união entre os dois rivais eleitorais após inúmeras tentativas frustradas.

"Um acordo para a formação de um governo nacional de emergência foi assinado" por Netanyahu, chefe do Likud, e Gantz, líder do partido Azul-Branco, informaram as duas formações políticas.

No final das eleições legislativas de 2 de março, a terceira em menos de um ano, o presidente Reuven Rivlin confiou a formação de um governo a Gantz.

Em meio à pandemia de coronavírus, Gantz surpreendeu ao abrir a porta a um governo de "unidade e emergência" com Benjamin Netanyahu acusado de corrupção em uma série de casos, deixando de lado sua promessa de não compartilhar o poder com o primeiro-ministro até que ele resolvesse seus problemas com a justiça.

Muitos israelenses tinham esperança em um acordo de governo, embora outros tenham censurado Gantz, antigo chefe do Estado-Maior, por ter mudado de posição.

Na semana passada, o mandato de Gantz expirou e o presidente de Israel encarregou o Knesset, o parlamento israelense, de propor em menos de três semanas outra pessoa para tentar formar governo.

Enquanto isso, os partidos e aliados de Gantz e Netanyahu, que juntos detêm a maioria dos assentos no Parlamento, continuaram suas negociações até chegar ao acordo nesta segunda-feira.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram