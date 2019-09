O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e seu rival Benny Gantz estão empatados na apuração dos votos e nenhum dos dois teria capacidade para formar um novo governo após as eleições legislativas de terça-feira, informa a imprensa israelense.

Com 92% das urnas apuradas, o Likud, partido de direita de Netanyahu, e o Azul-Branco, movimento de centro-direita fundado pelo general Benny Gantz, conquistaram 32 cadeiras cada sobre as 120 que compõem a Kneset, o Parlamento israelense.

Nenhum dos dois, mesmo como apoio de seus aliados, alcançaria as 61 cadeiras necessárias para governar o país.

Até o momento, a Comissão Eleitoral divulgou apenas os resultados de 44% dos votos.

Caso as informações da imprensa se confirme, o caminho mais provável seria a formação de um governo de união nacional entre os dois principais partidos.

De acordo com as mesmas fontes, a Lista Unida de partidos árabes seria o terceiro mais votado, com 12 deputados.

Além disso, como aconteceu nas eleições anteriores, o ex-ministro da Defesa Avigdor Lieberman pode ser o nome chave nas próximas semanas, pois seu partido, Israel Beiteinu, conquistou nove cadeiras.

Em Israel, o presidente recebe os deputados e estes recomendam um chefe de Governo. Os partidos árabes já afirmaram que não aceitam o nome de Netanyahu, mas não deixaram claro se apoiarão Gantz.

