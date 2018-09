O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 2 de Setembro de 2018 19:58 02. Setembro 2018 - 19:58

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, discutiu neste domingo a guerra na Síria e o papel do Irã no conflito com dois enviados americanos em visita à região, informou seu gabinete em um comunicado.

O representante especial dos Estados Unidos para a Síria, James Jeffrey, conversou com Netanyahu "sobre a situação na Síria e sobre os esforços conjuntos" para limitar o papel do Irã no país devastado pela guerra, apontou a mesma fonte.

Teerã é um dos principais aliados do regime do presidente sírio Bashar al-Assad.

James Jeffrey e o enviado Joel Rayburn estão em turnê pelo Oriente Médio com etapas em Israel e na Jordânia. Eles também irão visitar a Turquia, onde reafirmarão a oposição dos Estados Unidos a uma ofensiva contra a província de Idlib, no noroeste da Síria.

O regime sírio e seu aliado russo se preparam para lançar uma ofensiva em Idlib, último reduto insurgente no país.

Cerca de 60% da província é controlada pelos jihadistas da Hayat Tahrir al-Sham, grupo dominado pela ex-facção da Al-Qaeda na Síria, bem como por facções rebeldes.

Uma ofensiva nesta região poderia levar a uma catástrofe humanitária, segundo a ONU.

