Este conteúdo foi publicado em 23 de Julho de 2018 16:00 23. Julho 2018 - 16:00

A Netflix assinou um contrato de exclusividade com Shondaland, a produtora de Shonda Rhimes, criadora da série "Grey's Anatomy", anunciou nesta segunda-feira a plataforma de streaming americana, revelando sete projetos de séries.

Shonda Rhimes criará o primeiro dos projetos, de acordo com a Netflix. Nenhum detalhe foi divulgado sobre os calendários desses sete projetos, cujos títulos ainda são provisórios.

A chefe da Shondaland vai se inspirar na história de Anna Sorokin, também conhecida como Delvey, conforme relatado pela New York Magazine em maio passado.

Presa em 2017, esta falsa herdeira alemã, na verdade uma impostora russa de 27 anos, viveu durante alguns meses em grande estilo se passando por esta personagem, hospedando-se em hotéis de luxo em Manhattan e deixando para trás dívidas no valor de pelo menos US$ 275.000. Atualmente, está na prisão de Rikers Island, em Nova York.

Shondaland também produzirá "Bridgerton", uma série inspirada nos romances históricos de sucesso da americana Julia Quinn. Chris van Dusen ("Scandal") irá adaptar e dirigir este projeto que contará a saga familiar na Inglaterra do início do século XIX, de acordo com o comunicado.

O projeto "The Warmth of Other Suns", será inspirado no romance de Isabel Wilkerson, "contista da migração de afro-americanos" do sul dos Estados Unidos em busca de uma vida menos hostil no norte e no oeste entre 1916 e 1970, ressalta Netflix.

