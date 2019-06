Netflix, pela primeira vez presente no encontro anual da indústria dos videogames em Los Angeles, confirmou suas ambições neste setor ao revelar novos títulos baseados em suas séries, como "Stranger Things".

Netflix, pela primeira vez presente no encontro anual da indústria dos videogames em Los Angeles, confirmou suas ambições neste setor ao revelar, nesta quarta-feira, novos títulos baseados em suas séries, como "Stranger Things".

"Trabalhamos com conteúdo original há muito tempo na Netflix (...), por isto buscamos novas oportunidades para abrir o universo destas séries e estes filmes a outras mídias", disse Chris Lee, diretor do jogos interativos do grupo.

Entre os títulos apresentados nesta quarta-feira na Electronic Entertainment Expo (E3) estava o "Stranger Things 3: The Game", um jogo de aventuras com gráficos retrô, baseado na terceira temporada da popular série, que estará disponível nos principais consoles, especialmente Nintendo Switch, Playstation 4 (Sony) e Xbox One (Microsoft), antes da versão para celulares, em 2020, segundo a Netflix.

A companhia não cria os jogos, mas trabalha com um estúdio de criação.

A Netflix já havia adentrado no "gaming" de maneira mais modesta, com o jogo gratuito para celulares "Stranger Things: The Game", de 2017.

O grupo também informou que personagens da série continuarão aparecendo no videogame "Fortnite".

A série "Dark Crystal: Age of Resistance" também terá sua versão em videogame de táticas militares, cujo lançamento está previsto para este ano, segundo a Netflix.

