Netflix elimina episódio de programa cômico crítico à Arábia Saudita

A Netflix eliminou um episódio de um programa de comédia crítico à Arábia Saudita, depois de uma reclamação do reino. A medida traz novos questionamentos sobre os limites da liberdade de expressão na Internet, segundo um informe da imprensa publicado nesta terça-feira (1).

O jornal Financial Times reportou que a gigante do streaming tinha apagado um episódio de "Patriot Act with Hasan Minhaj" ambientado na Arábia Saudita após receber um pedido do reino, argumentando que o vídeo violava uma lei contra o crime cibernético.

No episódio, Minhaj - um americano de origem muçulmana com ascendência indiana - critica a Arábia Saudita após o assassinato do jornalista do Washington Post Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul.

O humorista criticou especialmente o príncipe-herdeiro, Mohamed bin Salman, e também à campanha militar liderada pelos sauditas no Iêmen.

O Senado americano aprovou em dezembro duas resoluções simbólicas culpando o príncipe pelo assassinato, depois que relatórios de Inteligência apontaram nesta direção, e pedindo o fim da participação dos Estados Unidos no conflito iemenita.

Karen Attiah, editora de Khashoggi no Washington Post, tuitou nesta terça-feira que a medida da Netflix era "bastante revoltante".

Nem a Netflix, bem o Ministério da Informação saudita responderam aos pedidos de informações.

Mas o Financial Times noticiou que a Netflix havia defendido sua decisão, assegurando: "Apoiamos firmemente a liberdade artística em todo o mundo e só eliminamos este episódio na Arábia Saudita depois de termos recebido uma solicitação legal válida e para poder cumprir a lei local".

O episódio ainda pode ser assistido em outras partes do mundo. Na Arábia Saudita, pode ser encontrado no YouTube.

