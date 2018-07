O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Julho de 2018 16:00 23. Julho 2018 - 16:00

O New York Daily News está cortando metade de sua equipe editorial para tentar se adaptar aos problemas financeiros do setor

O jornal New York Daily News, conhecido por suas manchetes provocadoras, virou notícia nesta segunda-feira (23) com o corte de quase metade de sua equipe editorial, em mais um caso de demissões em massa no setor de imprensa.

Os funcionários desta publicação centenária, adquirida há menos de um ano pelo grupo Tronc, foram informados por e-mail que o corte foi feito para lidar com "desafios financeiros significativos".

A equipe editorial será reduzida em quase 50%, e o jornal analisa uma reestruturação concentrada em notícias de última hora, principalmente em áreas relacionadas com o "crime, a justiça civil e responsabilidade pública", segundo a nota dirigida aos funcionários, que circulou amplamente no Twitter.

"As decisões que estão sendo anunciadas refletem as realidades de nosso negócio e a necessidade de se adaptar ao meio em um entorno de mudanças constantes", aponta o memorando.

A decisão foi questionada pelo governador do estado de Nova York, o democrata Andrew Cuomo, através de um comunicado que publicou em sua conta do Twitter.

"Peço ao Tronc que reconsidere esta decisão, e estou disposto a trabalhar com eles para evitar um desastre".

"Entendo que as grandes companhias costumam pensar apenas em termos de lucros e dividendos, mas em Nova York também levamos em conta a perda de uma instituição importante" e "a perda de empregos", acrescentou.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, também lamentou a decisão: "É um desastre para Nova York", disse.

