8 de Agosto de 2018

O jornal The New York Times superará "em breve" a marca de 4 milhões de assinantes, anunciou nesta quarta-feira (8) seu CEO, Mark Thompson.

No segundo trimestre, o grupo somou 109.000 assinantes líquidos a suas edições digitais.

O emblemático jornal tinha, no fim de junho, 2,89 milhões de assinantes exclusivos de seu serviço digital e 3,8 milhões ao todo, o que inclui aqueles que recebem apenas a edição impressa.

Desde o fim de 2016, após a campanha para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, o New York Times acrescentou quase 1 milhão de assinantes.

"Em breve, vamos passar os 3 milhões de assinantes digitais e 4 milhões no total", disse Thompson ao apresentar os resultados trimestrais aos analistas.

Os especialistas, no entanto, se concentraram exclusivamente em desacelerar o crescimento dos assinantes para o serviço digital, onde houve um ganho líquido de 139.000 leitores no primeiro trimestre e 157.000 no último ano do ano passado.

Thompson admitiu que o resultado do período de abril a junho foi "menor do que nos últimos trimestres, mas significativamente acima da média do segundo trimestre".

As receitas de assinatura entre abril e junho representaram 62% do total contra 50,5% cinco anos atrás.

Essa progressão compensou parcialmente as menores receitas de publicidade.

