(Arquivo) Vista do Cristo Redentor e do Pão do Açúcar no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro fechará seus principais pontos turísticos, incluindo o Cristo Redentor, a partir desta terça-feira, como parte das medidas anunciadas pelas autoridades para conter a propagação do novo coronavírus.

Principal destino turístico do Brasil, o estado do Rio de Janeiro concentra 31 dos 234 casos confirmados no país até o momento.

Além do Cristo Redentor, o bondinho do Pão de Açúcar suspenderá seu serviço pelas próximas duas semanas. Ambas as atrações, que anunciaram o fechamento em seus sites, permaneceram abertas nos últimos dias, mas tomaram medidas como redução no número de passageiros, limpeza constante do ambiente e oferecimento de álcool em gel aos turistas e funcionários.

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel anunciou que promulgará situação de emergência para responder mais rapidamente ao avanço do vírus.

Os bares e restaurantes terão que diminuir pelo menos um terço da movimentação de clientes e os shopping centers reduzirão o horário de funcionamento, no qual apenas os locais de alimentação funcionarão.

Desde o início da manhã desta segunda, carros de bombeiros circulavam nas praias pedindo aos moradores e turistas que evitassem aglomerações.

"A Defesa Civil Estadual pede à população que evite aglomerações nas praias. Por favor, para a sua segurança de seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa", foi a mensagem enviada pelos alto-falantes de um caminhão de bombeiros em Copacabana, zona sul da cidade.

Pelo menos 150 bombeiros participaram da operação de conscientização pública, de acordo com a impresa.

Mensagens semelhantes foram transmitidas pela polícia militar em outras partes da cidade.

Com uma população de 210 milhões de habitantes, o Brasil tem 234 casos confirmados de coronavírus, mas nenhuma vítima fatal.

Na sexta-feira, o governador do Rio ordenou o fechamento de escolas e centros culturais por 15 dias, com a possibilidade de estender esse período de acordo com a disseminação da pandemia do Covid-19.

